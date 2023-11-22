Среда обитания
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18:12, 22 ноября 2023Среда обитания

Сотрудники завода Tesla в США пожаловались на нашествие клопов

Сотрудники гигафабрики Tesla в штате Нью-Йорк пожаловались на нашествие клопов

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Сотрудники гигафабрики Tesla в США пожаловались на то, что ее атаковали постельные клопы. Внимание на ситуацию обратил Carscoops.

Речь идет о заводе Tesla Gigafactory 2, расположенном в городе Буффало штата Нью-Йорк. Согласно данным источника, Управление по охране труда (OSHA) уже зарегистрировало десятки жалоб на нашествие клопов. Сотрудники гигафабрики отметили, что проблемы начались еще в начале ноября, однако руководство игнорирует их. «Каждый раз, когда мы задавали вопросы, руководство говорило, что они изучают проблему, однако никаких действий после этого не последовало», — рассказал один из сотрудников Gigafactory 2, пожелавший не раскрывать свою личность.

Компания начала решать проблему с клопами лишь тогда, когда работники стали выкладывать в социальные сети большое количество роликов с насекомыми на заводе. Руководство провело дезинсекцию предприятия, после чего сотрудники стали жаловаться на острый химический запах, стоящий в помещении, и связанные с ним трудности в дыханием, головокружения, а также слезоточивость глаз и жжение. В ответ на это менеджмент компании заверил работников, что для обработки помещений от клопов использовалось вещество, которое через 15 минут после опрыскивания становится абсолютно безопасным для людей.

На Gigafactory 2 с 2017 года ведется производство солнечных панелей для крыш, а также некоторых компонентов для электромобилей Tesla.

Днем ранее стало известно, что рэперша Карди Би (Cardi B) предрекла крысиный апокалипсис в Нью-Йорке.

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      Полина Кислицына
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