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09:01, 22 ноября 2023Бывший СССР

Марочко рассказал о «дружественном» огне ВСУ по позициям «Азова»

Марочко: ВСУ открыли огонь по позициям «Азова» на краснолиманском направлении

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли «дружественный» огонь по позициям «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в районе поселка Червоная Диброва на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Позиции обстреливались в течение получаса с северо-западного направления. Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, поскольку по этим координатам украинские боевики находятся довольно давно, а также на позициях есть проводная связь с командованием», — заявил Марочко.

Ранее сообщалось, что получивший ранение боец «Отважных» подбил танк из гранатомета во время боя с «Азовом». По данным военных из группировки ЦВО, целью «Азова» было 15 ноября прорваться к оборонительной линии ВС России в лесах у города Кременная.

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      Алевтина Запольская
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