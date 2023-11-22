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16:18, 22 ноября 2023Россия

Митрополит Тихон рассказал об угрозах и приставленных к нему охранниках

Митрополит Тихон: в Крыму ко мне впервые приставили охрану из-за угроз

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что в Крыму к нему впервые в жизни приставили охранников из-за поступивших в его адрес угроз. Его рассказ публикует РИА Новости.

Он пояснил, что первые дни на полуострове пробыл «на полной свободе».

«Потом вдруг выявились какие-то сложности, которые привели к тому, что мне передали какие-то угрозы и прочее. Сейчас на попечении уже профессиональных людей», — объяснил митрополит Тихон.

Синод Русской православной церкви объявил о назначении митрополита Тихона главой Крымской митрополии в октябре, при этом его освободили от должности главы Псковской митрополии.

Встречу нового главы митрополии и молебен провели в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.

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      Анна Щербакова
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