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15:52, 22 ноября 2023Среда обитания

Побоявшийся лишиться жилья в России Анатолий Белый переписал квартиру на жену

Уехавший из России актер Анатолий Белый переписал квартиру в Москве на жену

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Анатолий Белый, который уехал из России в Израиль после начала спецоперации на Украине, переписал квартиру в центре Москве на жену, побоявшись лишиться жилья в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, бывший муж актрисы Марины Голуб и звезда сериалов «Ева, рожай!» и «Кол-центр» с момента отъезда из России не возвращался в страну, однако его супруга Инесса Москвичева периодически приезжает в столицу, присылая ему, по словам Белого, фотографии из «гнезда, которое они вместе свили и куда вложили всю любовь». Речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 133 квадратных метра, расположенной в Большом Харитоньевском переулке недалеко от Чистых прудов. Теперь Москвичева является единоличным собственником данного объекта. Помимо этого, на супругу актера сейчас зарегистрирована вторая квартира — в районе Тропарево-Никулино на западе столицы.

Анатолий Белый не раз негативно высказывался о России в свете СВО. В октябре стало известно, что общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием признать актера иностранным агентом.

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      Полина Кислицына
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