Подростки помочились в подъезде и получили суровое наказание

Подростков из Москвы, помочившихся в подъезде, заставили мыть 17 этажей дома

Двое подростков из Москвы помочились на лестничной площадке, сорвали наклейку и наплевали на зеркало в подъезде соседнего дома, после чего получили за это суровое наказание. Внимание на случившееся обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в районе Некрасовка на юго-востоке столицы. Мальчики проникли в подъезд чужого дома, совершили там мелкое хулиганство и, уходя, помахали рукой консьержу. Все действия подростков попали на камеры видеонаблюдения. После того, как запись была опубликована в домовом чате, родители узнали в хулиганах своих детей. Они привели мальчиков в подъезд, пострадавший от их хулиганства, где старшая по дому выдала им швабры. Женщина отправила подростков мыть лестничную площадку дома с 1 по 17 этаж.

«Это десятый этаж, а вам еще мыть и мыть. Ты мой нормально, это что такое?» — сказала она одному из мальчиков на видео, на котором тот моет подъезд. Отмечается, что полностью помыл лестничную площадку лишь один из хулиганов — второй справился лишь с пятью этажами, после чего ушел.

В ноябре стало известно, что полицейский из Перми попытался украсть лифт из жилого дома.

