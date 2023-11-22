Половина американцев посчитала нынешние траты на Украину излишними

Опрос AP: половина американцев считают, что США тратят слишком много на Украину

Половина американцев считают, что США тратят слишком много средств на Украину. Об этом стало известно из нового опроса, проведенного в ноябре агентством Associated Press (AP).

В частности, 45 процентов респондентов считают, что США тратят слишком много средств на помощь Украине в вооруженном конфликте. 38 процентов опрошенных посчитали уровень поддержки «примерно таким, каким и должен быть». Данные цифры ниже в сравнении с октябрем, когда 52 процента опрошенных назвали траты на Украину излишними.

Наибольший процент противников помощи Киеву наблюдается среди сторонников Республиканской партии. Среди них доля скептиков составляет 59 процентов, что также ниже октябрьских показателей в 69 процентов.

Ранее из опроса NBC News стало известно, что в США граждане стали хуже относится к Украине, чем к американской певице Бейонсе. 24 процента опрошенных американцев заявили о плохом отношении к Украине. При этом выше Украины в рейтинге мнения граждан об определенных политиках, знаменитостях и странах оказалась Бейонсе, которую не любят 20 процентов американцев.