Появились первые кадры с места столкновения двух поездов в российском регионе

Последствия столкновения двух поездов в Ульяновской области попали на видео

Появились первые кадры с места столкновения двух поездов в Ульяновской области. Видео публикует издание Baza в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны разбросанные по снегу металлические обломки, а также глубокие вмятины на локомотиве.

По данным Shot, в результате случившегося в российском регионе пострадали 25 человек. Отмечается, что машинист поезда «Адлер — Пермь» не успел экстренно затормозить, в результате чего состав врезался в стоящий маневровый тепловоз.

О столкновении двух поездов в Ульяновской области стало известно ранее 22 ноября. Уточнялось, что столкновение было зафиксировано в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. Железнодорожный состав «Адлер — Пермь» с 396 людьми столкнулся с маневровым поездом. Среди пассажиров 94 ребенка.