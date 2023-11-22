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16:53, 22 ноября 2023Россия

Появились первые кадры с места столкновения двух поездов в российском регионе

Последствия столкновения двух поездов в Ульяновской области попали на видео

Появились первые кадры с места столкновения двух поездов в Ульяновской области. Видео публикует издание Baza в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны разбросанные по снегу металлические обломки, а также глубокие вмятины на локомотиве.

По данным Shot, в результате случившегося в российском регионе пострадали 25 человек. Отмечается, что машинист поезда «АдлерПермь» не успел экстренно затормозить, в результате чего состав врезался в стоящий маневровый тепловоз.

О столкновении двух поездов в Ульяновской области стало известно ранее 22 ноября. Уточнялось, что столкновение было зафиксировано в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. Железнодорожный состав «Адлер — Пермь» с 396 людьми столкнулся с маневровым поездом. Среди пассажиров 94 ребенка.

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      Алина Гончарова
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