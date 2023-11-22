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17:10, 22 ноября 2023Силовые структуры

Уголовное дело возбудили после столкновения двух поездов в российском регионе

В Ульяновской области возбудили уголовное дело после столкновения поездов
Начало событий в новости Появились первые кадры с места столкновения двух поездов в российском регионе

Кадр: Telegram-канал Baza

В Ульяновской области после столкновения двух поездов возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводится проверка.

По версии следствия, днем 22 ноября на перегоне Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда «АдлерПермь» и маневрового локомотива. Предварительно установлено, что все находящиеся в них люди живы; несколько пассажиров обратились за медицинской помощью.

О столкновении двух поездов стало известно в среду, 22 ноября. Позже в сети появились первые кадры с места происшествия.

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