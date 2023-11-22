Министру финансов России предложили передохнуть

Валентина Матвиенко предложила министру Силуанову взять короткий отпуск

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после принятия закона о федеральном бюджете предложила главе Минфина Антону Силуанову взять короткий отпуск. Видео с ней опубликовано в Telegram-канале РБК.

«Я надеюсь, что вы пару дней возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы. Наверное, вас поощрит премьер-министр коротким отпуском», — сказала спикер Совфеда и сорвала аплодисменты.

Ранее стало известно, что Совфед одобрил проект бюджета России на 2024-2026 годы. Согласно одобренным парламентариями показателям, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона, с дефицитом в 0,9 процента ВВП. В 2025 и 2026 годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8 процента соответственно. Рост ВВП в 2024 и 2025 годах составит, как прогнозируется, 2,3 процента, а в 2026-м — 2,2 процента.

Со своей стороны Силуанов отмечал, что дефицит бюджета Росси по итогам 2023 года ожидается на уровне 1 процента ВВП. Изначально речь шла о 2 процентах ВВП. Объясняя изменения в прогнозах, он сказал, что снижение связано с поступлением дополнительных нефтегазовых доходов.