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14:51, 22 ноября 2023Мир

Премьер Испании решил сообщить Израилю о скором признании Палестины

Премьер Испании Санчес сообщит Нетаньяху, что скоро может признать Палестину

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес вскоре сообщит израильскому коллеге Беньямину Нетаньяху, что Мадрид скоро может признать Государство Палестина. Об этом сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с планом поездки испанского политика в Израиль.

«Санчес скажет Нетаньяху, что если после завершения операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа переговоры по разрешению конфликта с созданием палестинского государства, не будут возобновлены, то его правительство признает Палестину», — заявил источник издания.

Отмечается, что Испания не сделает этого до окончания председательства в Совете Европейского союза (ЕС). Кроме того, Санчес хотел бы выступить с такой инициативой вместе с другими странами ЕС.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, описывая свою беседу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в интервью газете El Pais сообщил, что является сторонником Палестины.

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      Семен Александров
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