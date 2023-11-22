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23:16, 22 ноября 2023Россия

Путин утвердил новые положения о получении гражданства РФ

Путин утвердил новые положения в федеральном законе «О гражданстве РФ»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин утвердил новые положения в федеральном законе «О гражданстве РФ». Они коснулись порядка рассмотрения вопросов гражданства и принесения присяги гражданина. В частности был утвержден образец бланка с торжественной клятвой. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее юрист Петр Гусятников напомнил россиянам, что необходимо менять паспорт по достижении 20 и 45 лет, в противном случае его признают недействительным. Это может грозить последствиями, например, у банков будут основания не возвращать гражданам с просроченными паспортами деньги со вкладов.

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      Александра Синицына
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