Путин утвердил новые положения о получении гражданства РФ

Путин утвердил новые положения в федеральном законе «О гражданстве РФ»

Президент России Владимир Путин утвердил новые положения в федеральном законе «О гражданстве РФ». Они коснулись порядка рассмотрения вопросов гражданства и принесения присяги гражданина. В частности был утвержден образец бланка с торжественной клятвой. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее юрист Петр Гусятников напомнил россиянам, что необходимо менять паспорт по достижении 20 и 45 лет, в противном случае его признают недействительным. Это может грозить последствиями, например, у банков будут основания не возвращать гражданам с просроченными паспортами деньги со вкладов.