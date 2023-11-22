Раскрыты временные рамки сделки по израильским заложникам

TI: сделка Израиля с ХАМАС по заложникам в секторе Газе ограничена 10 днями

Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению из сектора Газа заложников, захваченных палестинской исламской группировкой, будет состоять из двух этапов, а также ограничена десятью днями. О временных рамках реализации достигнутых договоренностей сообщила газета The Times of Israel (TI) со ссылкой на документ, представленный израильским правительством.

Отмечается, что соглашение между сторонами будет считаться действующим лишь с момента освобождения и передачи первой группы заложников, общее число которых составляет 50 человек. В свою очередь, Израиль в рамках первого этапа обязался освободить 150 человек, в рамках второго — еще 150 заключенных при условии освобождения еще 50 человек из палестинского плена. При этом режим прекращения огня будет продлеваться на 24 часа за каждую группу израильских заложников.

Ранее официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук сообщил, что перемирие в секторе Газа начнется 23 ноября в десять утра (девять утра по московскому времени). Заявление было сделано после того, как Израиль достиг соглашения с ХАМАС о четырехдневном прекращении боевых действий.