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19:44, 22 ноября 2023Силовые структуры

Расстрелявшему мирного жителя командиру отделения «Азова» дали 25 лет колонии

Командир отделения «Азова» получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя ДНР

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима 27-летнего командира 3-го отделения 1-го батальона оперативного назначения бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Андрианова за расстрел мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенное организованной группой»), а также части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Судом установлено, что в феврале 2022 года Андрианов вместе с другими военнослужащими по приказу командира расстрелял из автомата жителя Мариуполя, проходившего вблизи боевой позиции. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а его тело обвиняемые сбросили в подвал многоквартирного дома.

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