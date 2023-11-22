Россияне раскрыли размер своей первой зарплаты

«Авито Работа»: первая зарплата большинства россиян была меньше 10 тысяч рублей

Из 10 тысяч россиян, опрошенных аналитиками «Авито Работы», 76 процентов зарабатывали меньше 10 тысяч рублей на первой работе. Больше 20 тысяч — только 9 процентов. Самые маленькие зарплаты получали, как правило, в Омске, Перми, Воронеже и Челябинске. Самые больше — в Новосибирске, Москве и Казани.

«Первую зарплату до 10 000 рублей по большей мере получали респонденты, находящиеся сейчас в возрасте 35-44 лет (79 процентов), 45-54 лет (83 процента) и 55-64 лет (86 процентов). Эта ситуация совершенно стандартна, при условии, что даже 10 лет назад минимальный размер оплаты труда составлял около 5 000 рублей», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Чем моложе поколение, тем выше доля людей, которые зарабатывали более 20 тысяч рублей на своей первой работе. Помимо получения опыта, современной молодежи даже на начальных позициях важна финансовая независимость, и работодатели идут юным соискателям навстречу, расширяя границы найма и увеличивая зарплатные предложения

Как выяснили аналитики, менее 10 тысяч рублей на первой работе получали опрошенные из Омска (82 процента), Перми, Воронежа и Челябинска (78 процентов). Больше — из Новосибирска (39 процентов), Москвы (35 процентов), Казани (33 процента). При этом 26 процентов респондентов отдали первые деньги родителям, 23 потратили на новую одежду, 16 — на вкусную еду, 13 — отложили на будущее, 9 — потратили на подарок близкому человеку.

«В целом по стране 40 процентов россиян чувствовали удовлетворенность от трудоустройства. Больше всего довольны своей первой работой сотрудники из Волгограда, Самары, а также в равной степени из Уфы и Ростова-на-Дону. Интересно, что юному поколению их первый рабочий опыт понравился значительно меньше, чем более старшим специалистам (31 процент против 44)», — добавили аналитики.

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года уровень средних предлагаемых зарплат в России увеличился на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 60 137 рублей. Самым высокооплачиваемым специалистом оказался водитель-дальнобойщик со средней зарплатой в 124 714 рублей в месяц.