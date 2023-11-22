В ДНР росгвардейцы реанимировали мужчину с остановкой сердца

В одном из районов Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники подразделения специального назначения Росгвардии оказали экстренную доврачебную помощь мужчине, у которого случилась остановка сердца и наступила клиническая смерть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Пострадавшим оказался пассажир одного из автомобилей. Инцидент произошел на КПП. Росгвардейцы мгновенно вызвали скорую помощь и оказали первую медицинскую помощь. Росгвардейцы поочередно осуществляли сердечно-легочную реанимацию. В результате к моменту прибытия на место врачей скорой помощи мужчина начал подавать признаки жизни, а во время транспортировки в лечебное учреждение открыл глаза.

Ранее, в апреле 2022 года, в Киевской области росгвардейцы спасли мирных жителей, заблокированных в загоревшемся под обстрелом автомобиле.

