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19:36, 22 ноября 2023Путешествия

Россиян предупредили о скидках до 80 процентов на популярном курорте Азии

The Nation: власти Таиланда пообещали туристам скидки до 80 процентов зимой
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Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Власти Таиланда пообещали туристам, в том числе россиянам, скидки до 80 процентов на услуги в зимний сезон. Об этом путешественников предупредило местное издание The Nation.

По данным источника, управление страны по туризму (TAT) запустило программу для привлечения туристов и переехавших в Таиланд иностранцев. Им готовы предложить дисконт на различные сервисы, например, спа-процедуры, мастер-классы и рестораны тайской кухни.

Инициатива будет действовать на популярном курорте Азии до конца февраля 2024 года. Уточняется, что таким образом власти рассчитывают повысить доходы сферы туризма на три триллиона батов (85,5 миллиарда рублей).

Ранее Таиланд увеличил срок безвизового режима для туристов из России с 30 до 90 дней. До 30 апреля 2024-го в паспорта россиян, которые прибывают в страну без виз, будут проставлять штампы на три месяца.

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      Мария Борисова
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