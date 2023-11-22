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20:50, 22 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин избил ребенка во дворе многоэтажки и попал под статью

В Краснодаре следователи предъявили обвинение мужчине, который избил ребенка

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Краснодаре следователи предъявили обвинение 34-летнему местному жителю, который избил 10-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Во время допроса мужчина признал свою вину. Его отправили под домашний арест.

Вечером 1 ноября во дворе многоквартирного дома на улице Тепличной мужчина сделал замечание 10-летнему ребенку. Мальчик ответил взрослому, что показалось мужчине грубостью. За это он ударил школьника, после чего скрылся. В кратчайший срок личность мужчины была установлена.

Ранее в спортивном зале школы в Ростовской области мужчина повалил на пол и ударил семилетнего ребенка, который подрался с его сыном.

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      Варвара Митина
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