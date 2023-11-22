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20:07, 22 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин расправился с любовницей из-за ее угроз рассказать об их романе жене

Нижегородец задушил любовницу, угрожавшую рассказать об их романе жене

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полицейские Нижнего Новгорода задержали местного жителя, подозреваемого в удушении любовницы. Она угрожала рассказать об их отношениях супруге мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, первой потерпевшую в одном халате обнаружила ее подруга с работы. Она забеспокоилась, что коллега перестала выходить на связь и приехала к ней в квартиру на улице Вахтангова. Прибывшим на место преступления оперативникам женщина рассказала, что у потерпевшей был роман с женатым мужчиной, который планировал уйти из семьи, но не решался. На последней встрече любовница пригрозила рассказать об их отношениях его супруге, после чего мужчина ее задушил.

Ранее житель Тюмени связан любовницу, а затем украл у нее 200 тысяч рублей.

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