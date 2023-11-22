Россиянин расправился с любовницей из-за ее угроз рассказать об их романе жене

Нижегородец задушил любовницу, угрожавшую рассказать об их романе жене

Полицейские Нижнего Новгорода задержали местного жителя, подозреваемого в удушении любовницы. Она угрожала рассказать об их отношениях супруге мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, первой потерпевшую в одном халате обнаружила ее подруга с работы. Она забеспокоилась, что коллега перестала выходить на связь и приехала к ней в квартиру на улице Вахтангова. Прибывшим на место преступления оперативникам женщина рассказала, что у потерпевшей был роман с женатым мужчиной, который планировал уйти из семьи, но не решался. На последней встрече любовница пригрозила рассказать об их отношениях его супруге, после чего мужчина ее задушил.

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