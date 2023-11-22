Россиянка упала на скользком тротуаре и получила 250 тысяч рублей

Жительница Оренбурга отсудила 250 тыс. руб. за падение на скользком тротуаре

Жительница Оренбурга упала на скользком тротуаре и обратилась в суд, чтобы потребовать компенсацию от управляющей компании. Ей удалось получить сотни тысяч рублей, передает «Оренбург медиа».

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Россиянка поскользнулась во дворе жилого дома на дорожке, которая не была обработана антигололедными средствами. В результате падения она получила травму грудной клетки и перелом ребер, из-за чего месяц провела на больничном.

Пострадавшая хотела отсудить у компании 500 тысяч рублей, однако суд удовлетворил иск только частично. В пользу женщины с УК взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.

Ранее россиянам раскрыли правила поведения во время гололедицы. Каскадер Алан Диамбеков посоветовал при падении опустить корпус тела как можно ниже, чтобы понизить высоту, а также постараться упасть набок.