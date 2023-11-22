Россиянам раскрыли правила поведения во время гололедицы

Профессиональный каскадер Алан Диамбеков дал россиянам советы о том, как вести себя по время гололедицы. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он раскрыл правила поведения в ситуации, когда на улице скользко. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Диамбеков рассказал, что при падении вперед нужно как можно ниже опустить корпус тела, чтобы понизить высоту падения, а также постараться повернуть тело на бок. Как объяснил каскадер, падение на бок менее опасно и травматично, чем падение вперед. При падении назад необходимо прижать подбородок к груди, чтобы избежать травм головы, добавил он.

Также специалист призвал россиян не держать руки в карманах, когда на улице скользко. Он предупредил, что при падении человек может не успеть вытащить руки из карманов и в результате получить травму. Помимо этого, нельзя падать на вытянутую руку, поскольку это тоже может привести к повреждениям, заявил Диамбеков.

Еще одной распространенной ошибкой каскадер назвал попытки удержать вещи в руках. Если человек падает, то все предметы в руках следует бросать на землю, чтобы избежать травм, подчеркнул он. В гололедицу Диамбеков также порекомендовал ходить по-пингвиньи, то есть двигаться медленно, делая небольшие шаги.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева в программе «Жить здорово!» высмеяла людей, жалующихся на последствия коронавируса. Она обратила внимание, что пациенты стали часто связывать перенесенную коронавирусную инфекцию со всеми недугами.