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13:09, 22 ноября 2023Культура

Устроивший пьяный дебош звезда фильма «Домовой» раскаялся в содеянном

Устроивший пьяный дебош актер Сергей Чирков извинился за свое поведение

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российский актер и звезда фильма «Домовой» Сергей Чирков, который устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе «Энергия улиц», раскаялся в содеянном. Видео с извинениями артиста публикует канал «360».

«Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за свое поведение, места себе не нахожу. Всегда ваш, Домовой», — сказал актер, попросив не судить его строго, так как он и так «съел себя весь». Чирков отметил, что также планирует извиниться перед организаторами и родителями конкурсантов.

В качестве причины случившегося актер назвал стечение обстоятельств и свою безалаберность. По данным канала, на Чиркова будет составлен протокол за мелкое хулиганство, ему грозит 15 суток ареста.

Ранее очевидцы поделились подробностями пьяного дебоша Чиркова. Мать одной из участниц рассказала, что во время репетиции актер заходил в гримерки, красился, плакал и матерился.

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