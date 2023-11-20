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16:59, 20 ноября 2023Культура

Очевидцы поделились подробностями пьяного дебоша звезды фильма «Домовой»

Очевидцы дебоша актера Чиркова рассказали, что он красился, плакал и матерился
Сергей Чирков

Сергей Чирков. Кадр: Telegram-канал SHOT

Очевидцы поделились подробностями пьяного дебоша на молодежном конкурсе «Энергия улиц», который устроил российский актер и звезда фильма «Домовой» Сергей Чирков. Их слова приводит «Газета.Ru».

Мать одной из участниц рассказала, что во время репетиции актер заходил в гримерки, красился, плакал и матерился. «В общем, сначала детям было смешно, потом действительно стало страшно. Впечатлений масса, со вчерашнего вечера только об этом и разговоры. Не понимаю, почему сразу его не вывели, конечно. Довел до слез одну девочку, но опять-таки сама лично этого не видела и дочь тоже, это было в другой гримерке», — сказала она, отметив, что Чирков оказывал сопротивление, когда его пытались вывести.

По словам матери другой участницы мероприятия, родители конкурсантов решили написать заявление в полицию. «В зале он был в полном неадеквате, ужас какой-то. Его выводили, но он как-то возвращался, никто его нигде не закрывал», — добавила собеседница издания.

Ранее стало известно, что Сергей Чирков, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно оскорблял участников конкурса «Энергия улиц», лежал на полу сцены, курил на площадке, а также угрожал снимавшим его на телефон людям.

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      Варвара Кошечкина
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