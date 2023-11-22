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17:26, 22 ноября 2023Культура

Сериал «Черное зеркало» продлили еще на один сезон

Variety: Netflix продлил сериал «Черное зеркало» на седьмой сезон

Кадр: сериал «Чёрное зеркало»

Стриминговый сервис Netflix выпустит седьмой сезон британского сериала «Черное зеркало» (Black Mirror). Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что производство нового сезона запустят в конце этого года. На данный момент детали сюжета не раскрываются, информации о кастинге также нет.

Ранее шоураннер «Черного зеркала» Чарли Брукер попросил искусственный интеллект (ИИ) написать сценарий для одного из эпизодов сериала и разочаровался.

«Черное зеркало» — британский научно-фантастический сериал, который рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий. Первая серия сериала вышла 4 декабря 2011 года.

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      Варвара Кошечкина
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