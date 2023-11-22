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11:54, 22 ноября 2023Мир

Си Цзиньпин призвал укрепить сотрудничество России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укрепить сотрудничество Госдумы и ВСНП

Фото: Carlos Barria / Reuters

Необходимо усилить сотрудничество российских и китайских политических сил. С таким призывом выступил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит ТАСС.

«[Китай рассчитывает] на дальнейшее укрепление сотрудничества Государственной думы с Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) в целях создания прочной правовой основы развития двусторонних отношений», — сказал он.

По его словам, китайская сторона готова прилагать совместные усилия, постоянно углублять двусторонние отношения, характеризующиеся вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством.

Ранее президент России Владимир Путин оценил уровень стратегического партнерства с Китаем. Отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства между двумя государствами на крайне высоком уровне, отметил российский лидер.

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      Виктория Кондратьева
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