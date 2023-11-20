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11:53, 20 ноября 2023Мир

Путин оценил уровень стратегического партнерства с Китаем

Путин: российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Партнерские отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Такую оценку привел президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства между двумя государствами на крайне высоком уровне, отметил российский лидер. По его словам, реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и прочих областях.

Россия и Китай не только на двусторонней основе, но и в форматах ШОС, БРИКС и других структур координируют усилия в решении международных проблем, указал Путин.

В октябре председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине назвал президента России своим «давним другом». Он также отмечал, что совместное участие РФ и КНР в важных дипломатических мероприятиях уже стало хорошей традицией.

Ранее Владимир Путин также говорил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству.

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      Алина Гончарова
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