Путин оценил уровень стратегического партнерства с Китаем

Путин: российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне

Партнерские отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Такую оценку привел президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства между двумя государствами на крайне высоком уровне, отметил российский лидер. По его словам, реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и прочих областях.

Россия и Китай не только на двусторонней основе, но и в форматах ШОС, БРИКС и других структур координируют усилия в решении международных проблем, указал Путин.

В октябре председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине назвал президента России своим «давним другом». Он также отмечал, что совместное участие РФ и КНР в важных дипломатических мероприятиях уже стало хорошей традицией.

Ранее Владимир Путин также говорил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству.

