Следователи раскрыли новые данные об устроивших поджоги российских подростках

СК обвинил троих подростков в поджогах на железной дороге в Тюменской области

Сотрудники правоохранительных органов в Тюменской области задержали троих подростков, подозреваемых в диверсии и покушении на поджог локомотива на железнодорожной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») и части 3 статьи 30 по части 1 статьи 267 («Покушение на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») УК РФ. Их отправили под стражу. Третьего школьника, действовавшего вместе с подростками и не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

По данным следствия, 17 ноября злоумышленники совершили поджог локомотива на территории железнодорожной станции Тюмень. За несколько недель до этого они пытались поджечь три релейных шкафа на перегоне Утяшево — Тюмень, но не довели свой умысел до конца. В ходе допроса задержанные рассказали, что устроили диверсии по указанию лиц, с которыми познакомились в соцсетях. За указанные действия им пообещали выплатить денежное вознаграждение.