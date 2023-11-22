Совфед перенес вопрос о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Совфед одобрил закон о переносе решения по вопросу вкладов в Сбербанке СССР

Совет Федерации одобрил закон об очередном переносе решения по вопросу урегулирования обязательств по гражданским вкладам, которые были размещены в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Кроме того, данный закон касается вкладов в организации госстрахования, открытых физлицами до 1 января 1992 года. Документ продлевает с 1 января 2026 года до 1 января 2027-го начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предусматривающий полную компенсацию вкладов.

В случае вступления закона в силу из российского бюджета в качестве компенсации гражданам должно быть выплачено в 2024 году 61,8 триллиона рублей, в 2025-м — 64,2 триллиона, в 2026-м — 66,8 триллиона.

Также в ходе заседания Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. За документ проголосовали 154 сенатора.