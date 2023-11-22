Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:13, 22 ноября 2023Экономика

Совфед перенес вопрос о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Совфед одобрил закон о переносе решения по вопросу вкладов в Сбербанке СССР

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон об очередном переносе решения по вопросу урегулирования обязательств по гражданским вкладам, которые были размещены в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Кроме того, данный закон касается вкладов в организации госстрахования, открытых физлицами до 1 января 1992 года. Документ продлевает с 1 января 2026 года до 1 января 2027-го начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предусматривающий полную компенсацию вкладов.

В случае вступления закона в силу из российского бюджета в качестве компенсации гражданам должно быть выплачено в 2024 году 61,8 триллиона рублей, в 2025-м — 64,2 триллиона, в 2026-м — 66,8 триллиона.

Также в ходе заседания Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. За документ проголосовали 154 сенатора.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене. Он воевал на стороне Украины

      Эрдоган рассказал о планах привлечь Запад на сторону Палестины

      В Госдуме отреагировали на идею Бастрыкина прописать госидеологию в Конституции

      Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Раскрыт способ вернуть все деньги за лекарства

      Китай понадеялся на усиление координации с Россией в БРИКС, ШОС и G20

      Эрдоган признался в получении сигналов о необходимости избавиться от Нетаньяху

      Стоимость электроэнергии в Европе рухнула

      В России назвали адекватными мировые цены на нефть

      Стало известно о новых подлодках ВМФ России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости