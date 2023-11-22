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09:59, 22 ноября 2023Россия

Спрогнозированы новые решения по СВО после выборов президента России

РИА Новости: после выборов президента России могут принять новые решения по СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После выборов президента России в 2024 году могут быть приняты новые решения по специальной военной операции (СВО) и экономике страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад холдинга «Минченко консалтинг», посвященный рейтингу политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».

Согласно прогнозу аналитической компании, из-за возможных изменений в спецоперации и «экономической перестройки» сложно предсказать контекст региональных выборов 2024 года. Однако отмечается, что в 2023 году голосование в субъектах России прошло для Кремля «так же управляемо, как и в 2022 году».

Эксперты также подчеркнули, что за год «негативные социальные эффекты» от проходившей в 2022 году частичной мобилизации сошли на нет, что в сочетании с проверенными технологиями привлечения лояльного электората положительно сказалось на результатах кандидатов от власти.

В докладе также сообщается, что до выборов президента в 2024 году на региональную политику будут влиять рост цен и колебания валют, психологические факторы, включая тревожность и апатию, «усиление внутрирегиональной вертикали» за счет законопроекта о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора, возможность пиара региона на выставке ВДНХ, а также «борьба губернаторов за возможность встроиться в федеральную кампанию со своей собственной повесткой».

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совфед должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Как ожидается, верхняя палата парламента может объявить точную дату 13 декабря.

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      Константин Лысяков
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