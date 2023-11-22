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16:20, 22 ноября 2023Мир

Стало известно о требовании США к представителям ХАМАС выдать лидеров движения

Semafor: США требуют от представителей ХАМАС выдать лидеров движения
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена требует от представителей радикального палестинского движения ХАМАС выдать лидеров движения, организовавших атаку на Израиль 7 октября. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.

По данным источников издания, требование Белого дома будет проигнорировано представителями ХАМАС, но представители Белого дома считают, что важно начать сам процесс привлечения лидеров боевиков к ответственности.

Кроме того, координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк на встрече с дипломатами арабских стран заявил, что ХАМАС необходимо выдать лидеров и тех, кто несет ответственность за произошедшее для защиты жителей сектора Газа.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон рассчитывает на освобождение ХАМАС как минимум трех взятых в заложники американцев на первом этапе сделки с Израилем.

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      Семен Александров
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