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09:10, 22 ноября 2023Путешествия

Турист описал популярный курорт в России фразой «сильно пахнет канализацией»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россиянин побывал в поселке Сукко и рассказал, что его разочаровал отдых на популярном курорте Краснодарского края. Своим мнением он поделился с изданием «Тонкости туризма».

В первую очередь путешественник заметил, что Сукко называют прибрежным курортом с чистым можжевеловым воздухом. «Я бы поспорил: мало того, что машин много, так еще в некоторых местах сильно пахнет канализацией», — такой фразой описал он свои впечатления.

Турист добавил, что дорога до моря завалена мусором и заставлена автомобилями, а пляж в поселке маленький и грязный. Из мест для досуга на курорте, по словам автора отзыва, — только пара кафе.

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«Просто погулять в Сукко почти негде, только до моря сходить и в гору подняться, — пожаловался россиянин. — Есть большая центральная улица, но она вся усеяна стройками и заброшенными зданиями».

Он подчеркнул, что развлечения для туристов находятся в соседней Анапе, однако добраться до города можно только на переполненном автобусе или на такси за 600 рублей. «За весь отдых я не испытал хороших эмоций, и все это "счастье" обошлось мне в районе 23 тысяч за семь дней вместе с питанием», — заключил россиянин.

Ранее путешественница назвала Новороссийск «немного депрессивным». «Какие-то тлен и безнадега порой ощущаются, когда ходишь по его улочкам», — выразила мнение она.

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      Мария Борисова
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