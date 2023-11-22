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23:09, 22 ноября 2023Культура

Умер актер из фильма «Битва за Севастополь»

Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский в возрасте 66 лет
Александр Крыжановский

Александр Крыжановский. Фото: Кино-Театр.Ру

Актер и театральный режиссер Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил его сын в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Прощание состоится в ближайшие дни в Театре на Печерске, уточняется в публикации. По словам сына актера, его отец умер накануне вечером от инфаркта и сопутствующих осложнений.

Крыжановский известен российской публике по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» (2004), «Нюхач» (2013), «Мажор» (2014), «Битва за Севастополь» (2015) и другим кинокартинам.

18 ноября умер актер Иосиф Кошелевич, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему было 74 года.

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      Юлия Мискевич
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