Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский в возрасте 66 лет

Актер и театральный режиссер Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил его сын в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Прощание состоится в ближайшие дни в Театре на Печерске, уточняется в публикации. По словам сына актера, его отец умер накануне вечером от инфаркта и сопутствующих осложнений.

Крыжановский известен российской публике по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» (2004), «Нюхач» (2013), «Мажор» (2014), «Битва за Севастополь» (2015) и другим кинокартинам.

18 ноября умер актер Иосиф Кошелевич, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему было 74 года.