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19:59, 22 ноября 2023Мир

В G20 назвали создание двух государств решением конфликта Палестины и Израиля

G20: конфликт Палестины и Израиля должен решиться созданием двух государств

Фото: Liesa Johannssen / Globallookpress.com

Страны «Большой двадцатки» (G20) пришли к консенсусу по решению палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств в целях стабильности на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Трансляция выступления доступна на YouTube.

«Проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путем создания двух государств», — заявил он.

Моди подчеркнул, что страны «двадцатки» выступают против терроризма и насилия, а также сошлись на том, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в сектор Газа как можно скорее. По его словам, единственным способом разрешить геополитическую напряженность является дипломатия и диалог.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон также назвали реализацию принципа сосуществования двух государств решением конфликта.

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      Варвара Кошечкина
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