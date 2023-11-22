В G20 назвали создание двух государств решением конфликта Палестины и Израиля

G20: конфликт Палестины и Израиля должен решиться созданием двух государств

Страны «Большой двадцатки» (G20) пришли к консенсусу по решению палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств в целях стабильности на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Трансляция выступления доступна на YouTube.

«Проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путем создания двух государств», — заявил он.

Моди подчеркнул, что страны «двадцатки» выступают против терроризма и насилия, а также сошлись на том, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в сектор Газа как можно скорее. По его словам, единственным способом разрешить геополитическую напряженность является дипломатия и диалог.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон также назвали реализацию принципа сосуществования двух государств решением конфликта.