В Кремле ответили на вопрос о праздновании дня присоединения Крыма

Песков: десятая годовщина присоединения Крыма будет отмечаться масштабно

В России будет масштабно отмечаться десятая годовщина дня присоединения Крыма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Этот день всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями. Нет сомнений, что так будет и в этот раз», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента также отказался анонсировать приезд главы государства на празднование десятилетней годовщины дня присоединения полуострова. Песков пообещал своевременно сообщить о возможном приезде президента Владимира Путина в Крым.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Впоследствии глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что сожалений у жителей полуострова за присоединение к России нет. По его словам, крымчан пытаются наказать за их свободный выбор в сторону России, что является проявлением лицемерия, русофобии и тоталитарного подхода Запада.