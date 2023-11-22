В Кремле ответили на вопрос о военном сотрудничестве с Ираном

Песков не стал комментировать заявления США о военном сотрудничестве РФ с Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления США о военном сотрудничестве РФ с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что следует это комментировать», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о словах координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

Песков отметил, что у России развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность поставок России баллистических ракет. Он добавил, что в обмен на эту поддержку Россия предлагает Тегерану беспрецедентное оборонное сотрудничество, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны.