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12:49, 22 ноября 2023Мир

В Кремле ответили на вопрос о военном сотрудничестве с Ираном

Песков не стал комментировать заявления США о военном сотрудничестве РФ с Ираном

Фото: Iranian Army / WANA / Handout / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления США о военном сотрудничестве РФ с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что следует это комментировать», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о словах координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

Песков отметил, что у России развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность поставок России баллистических ракет. Он добавил, что в обмен на эту поддержку Россия предлагает Тегерану беспрецедентное оборонное сотрудничество, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны.

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      Семен Александров
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