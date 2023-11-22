В МИД допустили поддержку Западом сноса памятников в Прибалтике

МИД: сносящие советские памятники прибалтийские власти получают поддержку Запада

Жалобы России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на снос советских воинских памятников в прибалтийских республиках остаются без должного ответа со стороны властей этих стран. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что российская сторона требует от ОБСЕ «повышенного внимания и должной реакции на подобное безобразное поведение». «По существу реакции [властей прибалтийских республик] нет, но это в общем подтверждает то, что они неправы, это мягко говоря. Мне кажется, это подтверждает и то, что они буквально упиваются собственной безнаказанностью», — сказала Захарова.

Дипломат допустила, что власти прибалтийских стран чувствуют поддержку Запада, а также могут иметь «прямые указания со стороны Брюсселя».

Ранее сообщалось, что Литва и Эстония направили России ноту протеста из-за демонтажа памятных табличек на Князь-Владимирском кладбище во Владимире. Власти города признали их установку незаконной.