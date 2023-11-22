Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:34, 22 ноября 2023Бывший СССР

В МИД допустили поддержку Западом сноса памятников в Прибалтике

МИД: сносящие советские памятники прибалтийские власти получают поддержку Запада
СюжетПротесты в России

Кадр: DW на русском / YouTube

Жалобы России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на снос советских воинских памятников в прибалтийских республиках остаются без должного ответа со стороны властей этих стран. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что российская сторона требует от ОБСЕ «повышенного внимания и должной реакции на подобное безобразное поведение». «По существу реакции [властей прибалтийских республик] нет, но это в общем подтверждает то, что они неправы, это мягко говоря. Мне кажется, это подтверждает и то, что они буквально упиваются собственной безнаказанностью», — сказала Захарова.

Дипломат допустила, что власти прибалтийских стран чувствуют поддержку Запада, а также могут иметь «прямые указания со стороны Брюсселя».

Ранее сообщалось, что Литва и Эстония направили России ноту протеста из-за демонтажа памятных табличек на Князь-Владимирском кладбище во Владимире. Власти города признали их установку незаконной.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области. Пострадали десятки человек

      Полоскание соленой водой предотвратило тяжелый COVID

      Костомаров сыграл в теннис с протезом руки

      Супруги отправились в отпуск мечты в годовщину свадьбы и чудом выжили в аварии

      Сериал «Черное зеркало» продлили еще на один сезон

      Россиянкам рассказали о правилах ухода за кожей зимой

      Литва поставила Киеву патроны и военное снаряжение

      В Мексике оценили возможность проведения матча со сборной России по футболу

      Российский стилист назвал популярными шубы из натурального меха

      В Подмосковье закрасили «Родину-мать»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости