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17:44, 22 ноября 2023Моя страна

В Оренбурге после реновации открылся центральный выставочный зал

Центральный выставочный зал открылся для посетителей после реновации

Фото: Пресс-служба Правительства Оренбургской области

После капитальной реновации для посетителей открылись Центральный выставочный зал Оренбурга и галерея «Оренбургский пуховый платок». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что на эти цели было направлено 60 миллионов рублей. В помещении полностью заменили полы, инженерные сети, оборудовали санитарные комнаты для людей с ограниченными возможностями, а также установили вентиляцию, новую систему пожарной и охранной сигнализации.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что обновленные выставочные площадки готовы «принимать экспозиции со всего мира». «Уверен, что здесь будут выставляться разные деятели искусства, российские и зарубежные мастера», — добавил он.

Ранее в ноябре стало известно, что масштабный киберспортивный фестиваль пройдет в Самаре на стадионе «Самара Солидарность Арена». Мероприятие состоится в воскресенье, 26 ноября, и будет включать в себя соревнования по компьютерным играм, кибер-октагон, зону косплея и многое другое.

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      Фариза Бацазова
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