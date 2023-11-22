В Петербурге практикующий таролог обсыпала солью учительницу на пороге лицея

В Петербурге таролог обсыпала солью и избила учительницу из-за тройки дочери

В Санкт-Петербурге практикующий таролог обсыпала солью и избила учительницу на пороге физико-математического лицея № 40 в Приморском районе. Как выяснила «Фонтанка», конфликт разгорелся из-за того, что дочери горожанки педагог поставила единственную тройку в аттестате.

По информации издания, летом девятиклассникам-лицеистам вручали аттестаты. Торжественную обстановку нарушил женский крик. Мать одной из школьниц увидела в аттестате удовлетворительную отметку. Петербурженку разозлила эта ситуация, и она стала высказывать угрозы в адрес учительницы.

Как утверждают очевидцы, разъяренная женщина даже пробила дверь ногой в кабинет провинившейся. Тогда все завершилось визитом в образовательное учреждение сотрудников Росгвардии.

Спустя день жительница Северной столицы, представляющаяся тарологом, встретила обидчицу дочери на крыльце лицея. Она схватила 66-летнюю учительницу за ухо, окатила ее водой из бутылки и обсыпала солью. Защитить женщину от родительницы помог коллега. В день нападения он отвел педагога в 86-й отдел полиции.

После этого мужчину пригласили в отдел кадров и вручили уведомление о расторжении трудового договора. В ноябре ему пришел отказ в возбуждении уголовного дела. В документе было сказано, что обе женщины сняли побои после стычки, полученные повреждения не влекут вреда здоровью, а значит, нет повода для уголовного разбирательства.

Там же уточнялось, что таролога не удалось привлечь к административной ответственности, поскольку она не открывала дверь в квартиру и игнорировала звонки оперативников.

По словам учителей, с которыми встретились репортеры «Фонтанки», лицей не сразу заступился за свою сотрудницу. Помимо этого, выяснилось, что эксперт, проводивший проверку, выявил «неблагоприятную морально-психологическую обстановку» в лицее, но нарушений в сфере законодательства образования не обнаружил.

Ранее сообщалось, что в Калуге учительница в школе № 51 избила пеналом и тетрадями подростка, который сидел с телефоном на уроке.