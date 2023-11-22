В Петербурге школьника обвинили в рассылке порно из-за снятого в туалете видео

В Петербурге подросток попал под статью из-за видео со школьником в туалете

В Выборгском районе Санкт-Петербурга подростки сняли на видео 13-летнего восьмиклассника в кабинке школьного туалета и скинули запись в школьный чат. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как утверждает 16-летний оператор, он снял видео, чтобы узнать, все ли хорошо с ребенком, который долго не выходил из кабинки. О том, как запись попала в школьный чат, подросток якобы не знает. По его словам, он разослал кадры только двум знакомым.

По информации канала, отец попавшего на видео школьника обратился в полицию. В отношении 16-летнего подростка возбудили уголовные дела о распространении порнографии с несовершеннолетними и за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Ранее в Забайкальском крае подростки заставили двоих учеников младших классов целоваться из-за национальности одного из них. На появившейся в сети записи видно, как старшеклассники называют ребенка с азиатской внешностью бурятом и говорят, что благодаря этому он «легко отделался». Затем его спрашивают о причинах дружбы с русским и склоняют поцеловать мальчика со славянской внешностью.