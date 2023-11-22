В подконтрольной Киеву части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли 200 т похищенной гумпомощи

Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко заявил, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области обнаружили около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что помощь была обнаружена на базе одного из предприятий. Ценности хранились там с 2022 года без соответствующих договоров. «Гуманитарную помощь уже передали тем, кто в ней нуждался больше всего — военным», — написал Малашко.

Глава ОВА добавил, что материалы по факту хищения гуманитарной помощи переданы в правоохранительные органы.

Ранее Малашко заявил, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры.