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06:28, 22 ноября 2023Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли 200 т похищенной гумпомощи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко заявил, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области обнаружили около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что помощь была обнаружена на базе одного из предприятий. Ценности хранились там с 2022 года без соответствующих договоров. «Гуманитарную помощь уже передали тем, кто в ней нуждался больше всего — военным», — написал Малашко.

Глава ОВА добавил, что материалы по факту хищения гуманитарной помощи переданы в правоохранительные органы.

Ранее Малашко заявил, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры.

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      Марина Совина
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