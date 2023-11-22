В России рассказали о нехватке мест для детей из-за «человейников»

Депутат Делягин: россияне не хотят иметь детей из-за жизни в «человейниках»

Россияне не хотят заводить детей из-за того, что живут в «человейниках» с маленькими квартирами. Таким мнением зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин поделился в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

При этом он вспомнил времена после Великой Отечественной войны, когда его родители жили «в коммуналке, на 20 "квадратах" жили девять человек, три поколения семьи». В квартире не было газа, а 40 проживающих в ней человек мылись по очереди в стоящем на кухне котле. Депутат уверен, что это было возможно, поскольку «после войны люди чувствовали себя победителями».

Сейчас же россияне, по его словам, чувствуют себя «брошенными». Площадь квартир в «человейниках» за несколько лет сократилась на 10 процентов, указал депутат. По его словам, живущие в квартире площадью 30-35 квадратных метров россияне в лучшем случае готовы завести одного ребенка. При этом в «человейнике» будут «окна в окна на 35-м этаже, и, соответственно, психологические расстройства», добавил он.

Ранее Делягин назвал рождение ребенка «билетом в бедность» для большинства россиян. Рождение второго ребенка депутат посчитал «билетом в нищету».