По улице российского города разлились красные ручьи

Жители Уфы пожаловались на красные ручьи на улице Дмитрия Донского

В Уфе жители пожаловались на красные ручьи на улице Дмитрия Донского. Кадры публикует Telegram-канал Mash Batash.

На фотографиях видны красные ручьи, которые разлились по проезжей части. По ним ездят машины и ходят люди. Как уточнило управление МЧС по Башкирии, в красный цвет ручьи и лужи окрасил краситель.

«По улице Дмитрия Донского в Уфе в результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно Родамин С — чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани), который рассыпали при разгрузке. Вещество является безвредным, не имеет запаха», — говорится в сообщении.

Предварительно, краситель появился на улице в Уфе из-за работников близлежащего предприятия. Его директор рассказал, что вещество на улицах рассыпали рабочие. Устранением последствий, по данным МЧС, занимались 15 человек и три единицы специальной техники.

Ранее в городе Черепаново Новосибирской области слитая мясокомбинатом кровь разлилась по улице, это сняли на видео. «Вонища непередаваемая», — говорит автор видео и показывает канализационный люк, из которого хлещет кровь с мясокомбината.