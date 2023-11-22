Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:25, 22 ноября 2023Россия

По улице российского города разлились красные ручьи

Жители Уфы пожаловались на красные ручьи на улице Дмитрия Донского

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Уфе жители пожаловались на красные ручьи на улице Дмитрия Донского. Кадры публикует Telegram-канал Mash Batash.

На фотографиях видны красные ручьи, которые разлились по проезжей части. По ним ездят машины и ходят люди. Как уточнило управление МЧС по Башкирии, в красный цвет ручьи и лужи окрасил краситель.

«По улице Дмитрия Донского в Уфе в результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно Родамин С — чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани), который рассыпали при разгрузке. Вещество является безвредным, не имеет запаха», — говорится в сообщении.

Фото: страница Альберта Маликова во «ВКонтакте»

Предварительно, краситель появился на улице в Уфе из-за работников близлежащего предприятия. Его директор рассказал, что вещество на улицах рассыпали рабочие. Устранением последствий, по данным МЧС, занимались 15 человек и три единицы специальной техники.

Ранее в городе Черепаново Новосибирской области слитая мясокомбинатом кровь разлилась по улице, это сняли на видео. «Вонища непередаваемая», — говорит автор видео и показывает канализационный люк, из которого хлещет кровь с мясокомбината.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Первый раз немного страшно» Бывшие украинские военнопленные пошли в первый бой против ВСУ

      В Германии заявили о сомнениях Зеленского в возможности победы Украины

      Еще двоих торговцев метадоном задержали в двух российских регионах

      На шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за возгорания приостановили добычу угля

      Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 39 тысяч очков

      Бузова перечислила трех самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса

      ВС России получили партию отремонтированных БМП-2 с креплениями для допзащиты

      Названы вредные для здоровья привычки любителей чистоты

      Депортированного из Турции вора в законе Пузыря задержали по прилете в Москву

      В ЦБ обеспокоились ухудшением качества ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости