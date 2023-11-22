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07:59, 22 ноября 2023Россия

В российском университете объяснили сбор электронных сигарет студентами для СВО

В университете Самары назвали добровольным сбор электронных сигарет у студентов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sandra Sanders / Reuters

В университете Самары объяснили сбор электронных сигарет у студентов на нужды СВО. Комментарий пресс-центра университета публикует РБК.

«Акция по сбору использованных или нерабочих электронных сигарет была инициирована военно-патриотическим объединением "Сокол СГАУ". "..." Это одна из многочисленных акций по сбору помощи участникам специальной военной операции, которые проводит "Сокол СГАУ". Помощь осуществляется студентами и сотрудниками университета на добровольной основе», — сказали в образовательном учреждении.

О том, что студенты в Самаре массово сдают использованные электронные сигареты для отправки в зону специальной военной операции (СВО) на нужды российских бойцов, стало известно 21 ноября. До этого в соцсетях российского региона появились объявления, в которых граждан призывали не выбрасывать отработавшие электронные сигареты, а сдавать на нужды СВО. «Не выбрасывай! Отдай на фронт! 1 электронная сигарета = 1 сброс с коптера на врага», — говорилось в тексте объявлений.

В университете пояснили, что из электронных сигарет извлекают блоки питания и используют в беспилотных летатальных аппаратах. Студенты уже собрали более 220 сигарет.

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      Анастасия Шейкина
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