В РЖД подтвердили столкновение двух поездов в Ульяновской области

РЖД: под Ульяновском поезд Пермь — Адлер столкнулся с маневровым тепловозом

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подтвердило столкновение двух поездов в Ульяновской области. Сообщение опубликовал официальный Telegram-канал компании.

О лобовом столкновении поездов стало известно ранее 22 ноября.

В РЖД подтвердили ранее озвученные данные о пострадавших. По предварительным данным компании, за медицинской помощью обратились 25 человек, в том числе один ребенок.

Машинист пассажирского поезда, увидев стоявший на путях маневровый тепловоз, применил экстренное торможение, однако это не позволило избежать столкновения, пояснили в РЖД. При этом схода подвижного состава удалось избежать, отметили там.

Ранее в Мурманской области пассажирский поезд сошел с рельсов. Всего с путей сошли пять вагонов, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другие вагоны.