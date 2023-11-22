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16:44, 22 ноября 2023Россия

В РЖД подтвердили столкновение двух поездов в Ульяновской области

РЖД: под Ульяновском поезд Пермь — Адлер столкнулся с маневровым тепловозом

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подтвердило столкновение двух поездов в Ульяновской области. Сообщение опубликовал официальный Telegram-канал компании.

О лобовом столкновении поездов стало известно ранее 22 ноября.

В РЖД подтвердили ранее озвученные данные о пострадавших. По предварительным данным компании, за медицинской помощью обратились 25 человек, в том числе один ребенок.

Машинист пассажирского поезда, увидев стоявший на путях маневровый тепловоз, применил экстренное торможение, однако это не позволило избежать столкновения, пояснили в РЖД. При этом схода подвижного состава удалось избежать, отметили там.

Ранее в Мурманской области пассажирский поезд сошел с рельсов. Всего с путей сошли пять вагонов, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другие вагоны.

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      Алан Босиков
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