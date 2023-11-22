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06:48, 22 ноября 2023Мир

В США рассказали об опасности наступления ВСУ в дневное время

War on the Rocks: российские дроны мешают использованию ВСУ техники днем

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Операторы российских FPV-дронов без труда обнаруживают технику украинской армии, поэтому использовать ее в дневное время не представляется возможным. Об этом рассказал военный аналитик Майкл Кофман в эфире подкаста War on the Rocks.

По его словам, по этой причине украинские военные добираются до передовой пешком, а также проводят атаки на рассвете или же поздно вечером. Кофман также обратил внимание на материальное преимущество российской стороны. «Превосходство России в 2024 году превратится в еще большее превосходство России в 2025 году», — считает он.

Ранее командир роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко признал преимущество России в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, которые могут вести видео-трансляцию. Он отметил, что одна рота российских солдат может использовать 50 FPV-дронов в сутки, в то время как у украинской армии такого ресурса нет.

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      Марина Совина
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