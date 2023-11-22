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13:51, 22 ноября 2023Мир

В США заявили о загнанном в угол Евросоюзе

Экс-офицер КМП Риттер: ЕС загнал себя в ловушку, поставив на поражение России

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз и глава евродипломатии Жозеп Боррель загнали себя в ловушку, поставив на победу Украины и поражение России, что в последствии оказалось провальным шагом. Об этом в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил экс-офицер Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер.

«ЕС уже загнал себя в угол. За прошедшие годы Боррель сделал несколько подстрекательских заявлений, предсказывая победу Киева, и рассказывая о роли ЕС в ее достижении. Все они оказались безосновательными. Украина проиграла, и Европейский союз ничего не может сделать, чтобы изменить этот результат», — высказался бывший военный.

Риттер также отметил, что теперь Евросоюз «превратился в организацию, контролируемую горсткой крупнейших членов объединения» для распространения собственного международного влияния.

Ранее стало известно, что ЕС в ближайшем времени предоставит план долгосрочных гарантий безопасности Украине, включая механизм обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечения оборонной промышленности. Данная инициатива станет частью стратегии стран «Большой семерки» (G-7) по созданию системы двусторонних гарантий с Киевом по обеспечению безопасности и укреплении ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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