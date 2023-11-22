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21:45, 22 ноября 2023Россия

В Уфе самолет застрял на посадочной полосе

В Уфе самолет застрял на посадочной полосе во время приземления

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Уфе самолет застрял на посадочной полосе во время приземления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот» начало заносить во время посадки. После самолет застрял на посадочной полосе. Пилот сообщил пассажирам, что дальше борт самостоятельно двигаться не может. Основная причина инцидента — гололед. Пострадавших нет, на месте работает скорая помощь.

В октябре летевшие в Грузию российские туристы застряли в самолете на несколько часов из-за поломки. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Тбилиси. В результате рейс был задержан на девять часов.

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      Юлия Мискевич
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