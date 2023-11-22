Власти Нью-Йорка выделят дополнительные средства из-за угрозы терактов

Губернатор Нью-Йорка Хокул: власти штата выделят средства на защиту от терактов

Власти штата Нью-Йорк выделят дополнительные средства в размере трех миллионов долларов на защиту от терактов из-за обострения конфликта между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

«Растущий уровень ненависти подвергает опасности всех нью-йоркцев, и, как губернатор, я намерена бороться с этим кризисом. Нью-Йорк всегда был маяком надежды, толерантности, инклюзивности, и нас определит то, как мы вместе осудим ненависть во всех ее проявлениях», — заявила губернатор.

Прежде всего средства будут направлены на распознавание угроз, возникающих в учебных заведениях. Предполагается, что ключевую опасность составляет продвижение ненависти на почве антисемитизма и исламофобии.

Ранее сотни человек собрались в центре Нью-Йорка на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Некоторые из них проникли в здание, где располагается редакция газеты The New York Times. Сначала демонстранты вышли на проезжую часть одной из улиц на Манхэттене, скандируя «Свободу Палестине». Многие участники акции несли плакаты с призывами «Прекратите геноцид Палестины» и «Освободите палестинцев».