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16:47, 22 ноября 2023Мир

Власти Нью-Йорка выделят дополнительные средства из-за угрозы терактов

Губернатор Нью-Йорка Хокул: власти штата выделят средства на защиту от терактов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Кэти Хокул

Кэти Хокул. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Власти штата Нью-Йорк выделят дополнительные средства в размере трех миллионов долларов на защиту от терактов из-за обострения конфликта между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

«Растущий уровень ненависти подвергает опасности всех нью-йоркцев, и, как губернатор, я намерена бороться с этим кризисом. Нью-Йорк всегда был маяком надежды, толерантности, инклюзивности, и нас определит то, как мы вместе осудим ненависть во всех ее проявлениях», — заявила губернатор.

Прежде всего средства будут направлены на распознавание угроз, возникающих в учебных заведениях. Предполагается, что ключевую опасность составляет продвижение ненависти на почве антисемитизма и исламофобии.

Ранее сотни человек собрались в центре Нью-Йорка на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Некоторые из них проникли в здание, где располагается редакция газеты The New York Times. Сначала демонстранты вышли на проезжую часть одной из улиц на Манхэттене, скандируя «Свободу Палестине». Многие участники акции несли плакаты с призывами «Прекратите геноцид Палестины» и «Освободите палестинцев».

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      Максим Габриелян
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