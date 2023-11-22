Юрист рассказал о возможном наказании для сжегшего паспорт Шарлота

Юрист Хаминский заявил, что певцу Шарлоту грозят многотысячные штрафы

Певцу Эдуарду Шарлоту, который публично сжег паспорт гражданина России, грозят многотысячные штрафы. Об этом «Известиям» рассказал юрист Александр Хаминский.

По словам юриста, певец умышленно совершал разного рода правонарушения в целях поднятия популярности. «Умышленное уничтожение паспорта — статья 19.16 КоАП РФ, наказывается штрафом до 300 рублей. Демонстрация сожжения паспорта в сети интернет расценивается как мелкое хулиганство — часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ, наказывается штрафом до 100 тысяч рублей. Дискредитация Вооруженных сил — статья 20.3.3 КоАП, наказывается штрафом до 500 тысяч рублей», — заявил он.

Хаминский подчеркнул, что Шарлот также может быть привлечен к административной или к уголовной ответственности, если в результате проверки выяснится, что его высказывания могли способствовать разжиганию межнациональной и межрелигиозной ненависти, а также оскорблению чувств верующих.

«Со всей уверенностью можно говорить, что будет проведена проверка обстоятельств, связанных с получением Шарлотом военного билета, дающего освобождение от службы в армии. Если выяснится, что документ выдан по фиктивным основаниям, то букет обвинений может пополниться еще одним составом — дачей взятки», — добавил юрист.

Ранее Эдуард Шарлот вернулся из Армении в Россию. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге исполнителя встретил наряд полиции и сопроводил в служебное помещение.