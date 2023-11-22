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15:02, 22 ноября 2023Культура

Юрист рассказал о возможном наказании для сжегшего паспорт Шарлота

Юрист Хаминский заявил, что певцу Шарлоту грозят многотысячные штрафы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певцу Эдуарду Шарлоту, который публично сжег паспорт гражданина России, грозят многотысячные штрафы. Об этом «Известиям» рассказал юрист Александр Хаминский.

По словам юриста, певец умышленно совершал разного рода правонарушения в целях поднятия популярности. «Умышленное уничтожение паспорта — статья 19.16 КоАП РФ, наказывается штрафом до 300 рублей. Демонстрация сожжения паспорта в сети интернет расценивается как мелкое хулиганство — часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ, наказывается штрафом до 100 тысяч рублей. Дискредитация Вооруженных сил — статья 20.3.3 КоАП, наказывается штрафом до 500 тысяч рублей», — заявил он.

Хаминский подчеркнул, что Шарлот также может быть привлечен к административной или к уголовной ответственности, если в результате проверки выяснится, что его высказывания могли способствовать разжиганию межнациональной и межрелигиозной ненависти, а также оскорблению чувств верующих.

«Со всей уверенностью можно говорить, что будет проведена проверка обстоятельств, связанных с получением Шарлотом военного билета, дающего освобождение от службы в армии. Если выяснится, что документ выдан по фиктивным основаниям, то букет обвинений может пополниться еще одним составом — дачей взятки», — добавил юрист.

Ранее Эдуард Шарлот вернулся из Армении в Россию. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге исполнителя встретил наряд полиции и сопроводил в служебное помещение.

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