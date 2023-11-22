Захарова заявила о двуличии США в вопросах осуждения переворотов

Захарова: США осуждают только те перевороты, в которых сами не участвуют

Вашингтон осуждает только те попытки захвата власти неконституционным путем, в которых не участвует сам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Она объяснила двуличие страны тем, что в 2014 году США осудили попытку переворота в Гамбии, но совпавший по времени майдан на Украине, где «народ восстал против ненавистного правительства и совершил демократическую революцию», осуждения Вашингтона тогда не удостоился.

«Они [США] осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых "переворотчиков", там они не считают нужным осуждать, там они только говорят о демократии и сопутствующем», — посчитала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что США пытаются переложить ответственность за содержание Владимира Зеленского на страны Евросоюза. Так дипломат объяснила намерение Германии удвоить военную помощь Киеву.