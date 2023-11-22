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15:00, 22 ноября 2023Мир

Захарова рассказала о желании США перестать содержать Зеленского

Захарова: США пытаются преложить на ЕС содержание Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США пытаются переложить ответственность за содержание президента Украины Владимира Зеленского на страны Европейского союза (ЕС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Судя по всему, в складывающихся обстоятельствах, США пытаются переложить затраты на содержание Зеленского на своих европейских сателлитов», — объяснила она намерение Германии удвоить военную помощь Киеву.

Ранее Захарова заявила, что Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года. По ее словам, союзники Киева обходят молчанием десятилетие Евромайдана и «не видит» эту дату. «Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора», — сказала дипломат.

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      Глеб Бажуткин
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