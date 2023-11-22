Захарова рассказала о желании США перестать содержать Зеленского

Захарова: США пытаются преложить на ЕС содержание Зеленского

США пытаются переложить ответственность за содержание президента Украины Владимира Зеленского на страны Европейского союза (ЕС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Судя по всему, в складывающихся обстоятельствах, США пытаются переложить затраты на содержание Зеленского на своих европейских сателлитов», — объяснила она намерение Германии удвоить военную помощь Киеву.

Ранее Захарова заявила, что Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года. По ее словам, союзники Киева обходят молчанием десятилетие Евромайдана и «не видит» эту дату. «Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора», — сказала дипломат.